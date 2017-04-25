"Trafik Dedektifleri Projesi" ile geleceğin duyarlı sürücü adayları yetiştiriliyor



ANTALYA - "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında 4. "Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi" toplantısı Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlendi.

OPET ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenlenen "Trafik Dedektifleri Projesi", "Yol Kullanıcıları Eğitici Eğitimi" toplantısı Serik'in Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirildi. 25 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan eğitime Türkiye'nin dört bir yanından 300 trafik polisi, Trafik Dedektifleri'ni yetiştirmek üzere eğitim alacak ve proje eğitmeni olacak. "Trafik Dedektifleri Projesi Yol kullanıcıları Eğitici Eğitimi"nde 5'er günlük 2 grup halinde gerçekleşecek eğitici eğitimlerinin sonunda sertifika alacak polis memurları, görev yaptıkları illerin okullarında Trafik Dedektifleri eğitimi vermeye başlayacak. Gruplar halinde teorik ve interaktif olarak alanında uzman eğitmenler tarafından 8 ayrı sınıfta verilecek eğitimlerde Deneyimsel Öğrenme Döngüsü, Çocuk ve Yetişkin Eğitim Prensipleri, Çocuk ve Yetişkin İletişim Becerileri ve Empati, Gelişim - Öğrenme, Çocuk ve Yetişkin Eğitimi Benzerlik ve Farklılıkları, Ders Planı Hazırlama, Canlandırma ve Gösterim Metoduyla Ders İşleme konuları üzerinde durulacak.

Yol kullanıcıları Eğitici Eğitimi açılış toplantısında konuşan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, "Trafik Dedektifleri Projesi'ni yaklaşık 4 yıldır şevkle sürdürüyoruz. Paydaşlarımızla birlikte sürdürdüğümüz projemiz, eğitici polis memurlarımızın özverili çalışmalarıyla da hedefini çoktan aştı. Türkiye'nin en önemli sorunları arasında yer alan trafik kazalarını önlemek ve daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda bugüne kadar 3-17 yaş arasında, 3 milyona yakın çocuk ve gence trafik eğitimi vererek Trafik Dedektifi kimlik kartı dağıttık. Trafik Dedektifleri Projesi'nin devreye alındığı 2013-2015 arası istatistikleri ölümlü kazalarda çocuk ölüm oranının yüzde 3.7 azaldığını gösteriyor. Gelecekte daha az kazanın yaşandığı, daha çağdaş bir ülkede yaşayabilmek için bu sosyal sorumluluk çalışmamızı sürdüreceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı'na, değerli polis teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öztürk istasyonlarda emniyet kemeri takılması ile ilgili uyarıda bulunduklarını ifade ederek, "Trafik Dedektifleri Projesi'nin alt açılımı olan (Yaşam Kemeri Projesi) ile istasyonlarımıza gelen tüm sürücü ve yolculara emniyet kemerinin önemini hatırlatıyoruz. Olası bir kaza anında emniyet kemerinin araçtaki insanları yaşama ve sevdiklerine bağladığı gerçeği unutulmuş durumda. Bu nedenle OPET olarak, duymaya alışık olunan ama toplumca duyarsızlaşılan bir kavram olan emniyet kemerine artık (Yaşam Kemeri) diyoruz. Yolları keyifli ve güvenli yolculuklara çevirmeyi amaçlayarak bu projeyle çocuklar ve gençler kadar yetişkinleri de bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. OPET istasyonlarına gelen her müşterinin, 'Lütfen yaşam kemerinizi takınız' sözleriyle uyarılması ve bu söylemin tüm Türkiye'yi kapsayacak bir harekete dönüştürülerek, bugün yüzde 47 olan kemer kullanma oranının bir yıl içinde yüzde 70'lere çıkarılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.