Trabzonsporlu Futbolcuya Teklif Yağıyor!
Dinamo Kiev ve Krasnodar, Trabzonspor'da forma giyen Uğur Demirok'la ilgileniyor.
Ukrayna Basınına göre Dinamo Kiev yaz transfer dönemi için Uğur Demirok ile ilgileniyor.
Sözleşmesi 2018 Mayıs ayında bitecek olan oyuncu için Dinamo Kiev 3 milyon euro'yu gözden çıkardı.
Bu sezon 5 golle takımına katkıda bulunan ve son maçta kaptan olarak sahaya çıkan Uğur Demirok ile Rusya'dan Krasnodar takımıda ilgilenenler arasında.
(FootballHub)
Kaynak: Sporvadisi.com
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