Trabzonspor-Gümüşhanespor Notlar

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5'inci haftasında Gümüşhanespor karşısında ligde son oynanan Bursaspor maçı 11'inden farklı olarak 6 değişikliğe gitti. Yanal, cezalı olan N'doye'nin yerine Suk'a forma verirken, Onur, Durica, Okay, Onazi ile Castillo'nun yerine Esteban, Mustafa Akbaş, Medjani, Aytaç ve Yusuf Erdoğan 11'de görev aldı.



MEDJANİ SİFTAH YAPTI



Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna kattığı yeni transferlerden Carl Medjani, Gümüşhanespor maçıyla birlikte ilk 11'de yerini aldı. Bordo mavili forma ile transferinin ardından ilk kez 11'de kendine şans bulan 31 yaşındaki savunma oyuncusu, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında oynanan Bursaspor maçında 64'üncü dakikada oyuna dahil olmuştu.



FUTBOLCULAR KRAMPONLARINI DEĞİŞTİ



Trabzonsporlu futbolcular, Gümüşhanespor maçı öncesi kentteki olumsuz hava koşullarının saha zeminini de etkilemesi nedeniyle, ısınmanın ardından kaymayı önleyen özel krampon giyerek sahaya çıktılar.



TRİBÜNLER DOLDU



Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Gümüşhanespor ile Trabzonspor arasında Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Gümüşhanespor ve Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldururken, maç öncesi takımları lehine tezahüratlarda bulundular.



YÖNETİMDEN ŞEHİT ÖZCAN'IN MEZARINA ZİYARET



Trabzonspor yönetimi, Gümüşhanespor maçı öncesi Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşen Trabzonlu Şehit Polis Miraç Kadir Özcan'ın Maçka ilçesinde bulunan mezarını ziyaret etti.



KAPTAN YUSUF ERDOĞAN



Trabzonspor'da kaptan Onur Recep Kıvrak'ın kadroda olmaması, Mustafa Yumlu'nun da transfer görüşmeleri yapmak için takımdan ayrılması nedeniyle Gümüşhanespor maçında sahaya Yusuf Erdoğan kaptan olarak çıktı. - Şhane