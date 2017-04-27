Trabzonspor, Gençlerbirliği Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 29'uncu haftasında 29 Nisan Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda maç oynandı. Milli takım kampında bulunan genç oyuncu Abdülkadir Ömür çalışmalarda yer almadı. Bordo mavililer yarın saat 18.00'de gerçekleştireceği antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.



- Trabzon