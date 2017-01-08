Trabzonspor'dan Resmi Teklif!

FS Sion'da forma giyen Moussaa Kanoute'ye bir teklif yapan Trabzonspor, Akhisar Belediyespor'da forma giyen Hugo Rodallega için de ilk kez ciddi girişimlere başladı.

Ege temsilcisinden Rodallega için fiyat isteyen yönetim, takas tekliflerine de açık olduklarını belirtti. Akhisar oyuncuyu takas artı para karşılığında verebileceğini Trabzonspor'a iletti.

Trabzonspor'un dün Belek'te sahada yapmayı planladığı antrenman yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle salona alındı.

Kaynak: Sabah