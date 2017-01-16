Trabzonspor'da Mehmet Ekici, Kadro Dışı Bırakıldı

Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici, kadro dışı bırakıldı.



Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Ekici, teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda, kendisi için oluşturulan yeni antrenman programı dahilinde bireysel çalışmalar gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullandı.



2014-2015 sezonu öncesinde Almanya'nın Werder Bremen takımından 1,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 26 yaşındaki orta alan oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.



Bordo-mavili kulüple sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Mehmet Ekici'nin adı, ara transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı.