Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici, kadro dışı bırakıldı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mehmet Ekici, teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda, kendisi için oluşturulan yeni antrenman programı dahilinde bireysel çalışmalar gerçekleştirecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullandı.
2014-2015 sezonu öncesinde Almanya'nın Werder Bremen takımından 1,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya katılan 26 yaşındaki orta alan oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.
Bordo-mavili kulüple sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Mehmet Ekici'nin adı, ara transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı.
Trabzonspor'da Mehmet Ekici, Kadro Dışı Bırakıldı
Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici, kadro dışı bırakıldı.
Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici, kadro dışı bırakıldı.
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