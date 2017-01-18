Trabzonspor, Anlaşmaya Vardığı Martin Caceres'i İstanbul'a Getirdi

Trabzonspor, uzun süredir görüşmelerde bulunduğu ve anlaşmaya vardığı Martin Caceres'i İstanbul'a getirdi. Dünyaca ünlü savunma oyuncusu, detaylı bir sağlık kontrolünden geçecek ve sonrasında yıllık 1 milyon 800 bin Euro'dan 2.5 yıllık sözleşmeyi imzalayacak.

Oyuncunun ilk görüşmede bu şartları kabul ettiği ve sağlık kontrolünden de bir sorun çıkmaması durumda imzaların atılacağı öğrenildi.

MARTIN CACERES KİMDİR?

Avrupa kariyerine Villarreal'de başlayan Martin Caceres, Barcelona, Sevilla, Juventus gibi kulüplerde oynadı.

2015/16 sezonunda Juventus formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki savunmacı bu sezon sadece Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 4 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kariyeri sakatlıklar nedeniyle büyük sekteye uğrayan ve Barcelona'ya transfer olduğundan bu yana zorlanan Martin Caceres, son 4 sezonda 20 maçı yakalayamadı.