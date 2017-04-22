Trabzonspor 5. Olursa Avrupa Ligi'ne Gidebilecek Mi?

Süper Lig'in 28. hafta maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi ve 5.'liğini sürdürdü.



Trabzon 5. olursa Avrupa Ligi'ne mi gidecek?



Trabzonspor, Antalyaspor karşısında aldığı 3-0 galibiyetle puanını 47'ye çıkardı ve 5. sıradaki yerini sürdürdü. Antalyaspor ise 43 puanla 6. sırada kaldı.



Süper Lig'de şampiyon takım doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırken 2. sıradaki ekip Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynuyor. 3. ve 4. sıradaki ekipler ise Avrupa Ligi'ne gidiyorlar. Avrupa Ligi için son bilet önceliği ise Türkiye Kupası. Geçmişte Türkiye Kupasını alamasa bile final oynayan takım bu kontenjandan yararlanıp Avrupa Ligi biletini alıyordu ancak 2 sezon önce bu kural değişti ve artık bu bileti almak için kupayı da almak şart.



Konyaspor veya Kasımpaşa Türkiye Kupasını kazanamazsa, Trabzonspor Avrupa Ligi'ne gidebilir!



Türkiye Kupasında yarı finalde ilk 5 hedefinden uzaklaşmış Konyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya gelirken, diğer yarı finalistler ise Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir. Eski sistem olsa Kasımpaşa veya Konyaspor final bileti alacağından, Trabzonspor'un 5. olarak Avrupa Ligi'ne gitme şansı bulunmuyordu ancak yeni sistemde Kasımpaşa veya Konyaspor Türkiye Kupasını kazanamazsa Süper Lig 5.'si Avrupa Ligi'ne gidecek. Öte yandan Trabzonspor maç fazlasıyla Galatasaray'ın da 2 puan gerisine kadar geldi. Bordo mavililer ilk 4'e girerek, gelecek haftalarda bu hesapları yapmak istemeyecektir. FutbolArena