Trabzon Valisi Yavuz'un İlçe Ziyaretleri

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Düzköy ve Akçaabat ilçesini ziyaret etti.



Vali Yavuz, Düzköy ziyaretinde, Düzköy Kaymakamlığı görevine atanan Mustafa Emre Kılıç'a hayırlı olsun temennisinde bulundu.



Yavuz, Kaymakam Kılıç ile bir süre görüşüp ilçe hakkında bilgi aldı.



Düzköy'den Akçaabat'a geçen Vali Yavuz, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ile Şinik Mahallesini ziyaret etti.



Yavuz, burada da vatandaşlarla bir araya gelip, mahallede yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam ve Şinik Mahallesi muhtarından bilgi aldı.