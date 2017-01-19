Trabzon Valisi Yavuz, Gümüşhane'yi Ziyaret Etti

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Gümüşhane'de bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, Gümüşhane ziyaretleri kapsamında Gümüşhane Valisi Okay Memiş ile bir araya gelen Yavuz, görüş alışverişinde bulundu.



Valilik şeref defterini imzalayan Yavuz, daha sonra Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i de makamlarında ziyaret etti.



Yavuz, babasını kaybeden Gümüşhane İl Özel idaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, annesini kaybeden İl Özel idaresi Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Demirkıran ve annesi vefat eden Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali İsmail Daldaban'a taziye ziyaretlerinde bulundu.