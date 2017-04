Trabzon'un oyuncakçı kadınları

Trabzonlu kadınlar Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ahşaptan oyuncak, kemençe ve hediyelik eşya yapmayı öğreniyor

Çocukları sağlıksız plastik oyuncaklar yerine ahşap oyuncakları tavsiye ediyorlar



TRABZON - Trabzon Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki bayan kursiyerler, ahşaptan hediyelik kemençe başta olmak üzere her türlü oyuncağı yapabiliyor.

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcısı Tuncay Beşel, kurum bünyesinde kurs gören bayanların hediyelik kemençe başta olmak üzere çocukların sağlıklı bir şekilde oyun oynayabileceği her türlü oyuncakları ahşaptan üretebildiklerini söyledi. Özellikle piyasalarda satılan kanserojen madde içerikli oyuncakları göz önünde alındığında ahşaptan yapılan oyuncakların önemi daha artığını dikkat çeken Beşel, "Kurum olarak Eylül ayında yaptığımız alan taramalarında belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ahşap hediyelik eşya yapımını gündemimize alarak ahşap teknoloji atölyesi kurduk. Daha sonra Trabzon Çalışma ve İş Kurumu ortaklığı ile kursumuzu açtık. Mobilya öğretmenimiz Orhan Bor eşliğinde usta öğreticilerimiz Ekrem Kayıkçı ve 1 erkek 8 bayan toplam 9 kursiyerle unutulmaya yüz tutmuş ahşap hediyelik eşya yapımı kursunu açtık. Çocuklarımıza plastik oyuncuklardaki Bisfenol A, Kurşun içerikli maddeler, yan maddeler ile karserojen maddelerin bünyelerinde endokrin, hormonal, sinirsel ve beyin gecikmelerine ciddi boyutta zarar vermelerini göz önüne alındığında bu ahşap oyuncakların önemi artmaktadır. Oyuncaklarımız ladin, ceviz, erik, sarıçam ve kestane ağaçlarından yapılmaktadır. Maket kemençeler ise kayın ve ceviz ağacı kullanılmaktadır. Bu oyuncaklarımıza talep yoğun olmakla beraber kadın kursiyerlerimizin fazla olması onların her alanda üretimde aktif olması memnuniyet verici bir durumdur. Çalışmalarımız yeni projelerle devam ediyor" dedi.

Kursiyerlerden Fatma Küçük de yaptıkları ahşap kemençeyi kısa zamanda öğrendiklerini ifade ederek "Üç aydır gördüğüm kurs sayesinde artık kemençe yapabiliyorum. Burada sanat öğrenerek büyük keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.

Saniye Topçu da kadınların her yerde eli olduğuna dikkat çekerek "Burada kemençenin ve tahtadan oyuncakların nasıl yapıldığını öğreniyoruz. Bir arkadaşımın aracığı ile geldim yaklaşık 2 aydır kurs görüyorum. Yaptığım işten büyük keyif alıyorum. Kadınların her yerde eli olması gerekir" diye konuştu.

(BK-ÖS-Y)