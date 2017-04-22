Trabzon Havalimanı'nın Yaklaşma Işık Direği Kırıldı, Stadın Çatısına Düştü

Trabzon Havalimanı'nın yaklaşma ışık direği kırıldı, stadın çatısına düştü



Trabzon Havalimanı'nda, uçakların inişi için kurulan ışık direklerinden biri, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılarak havalimanı pistinin batı ucunun alt kısmında bulunan Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda tribününün çatısına düştü. Trabzonspor ile Sürmenespor U13 ekiplerinin mücadelesi sırasında yaşanan olay sonrasında maç kısa süre için durduruldu. Karşılaşma, tiribünlerin boş olması ve düşen direğin herhangi bir tehlike oluşturmadığının belirlenmesi sonrasında hakem kararıyla devam ettirildi.



DEMİR DİREK TRİBÜN ÇATISINA ÇARPARAK DURDU



Olay öğle saatlerinde yaşandı. Havalimanında uçakların inişi için kurulan sinyalizasyon direklerinden biri, şiddeti rüzgardan etkilenerek orta kısmından kırıldı. Kırılan demir direk, denize paralel pistin batıya bakan ucunun alt kısmında yer alan ve olay anında Sürmenespor ile Trabzonspor U13 ekiplerinin mücadele ettiği Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'na düştü. Demir kitlesi, boş olan tribününün çatısının kenarına çarparak durabildi.



HAKEM MAÇI DURDURDU, SONRA DEVAM ETTİRDİ



Olay sonrasında karşılaşmanın hakemi maçı durdurdu. Yarıda kalan maç, müsabakanın hakeminin, hem tribünlerin boş olması, hem de devrilen direğin oyun sahası için tehlike oluşturmadığının belirlenmesi sonrasında devam etti. Olayda tribünün boş olması nedeniye şans eseri yaralanan olmadı, sadece tribünde maddi hasar meydana geldi.



DHMİ MÜDÜR YARDIMCISI SIRTKAYA: ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK



Olay sonrası bölgeye gelen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri, direklerin elektriğini keserek bölgede incelemelerde bulundu. Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan DHMİ Trabzon Müdür Yardımcısı Musa Sırtkaya, direğin şiddetli rüzgar nedeniyle kırıldığını tespit ettiklerini belirterek şöyle konuştu:



"Şu anda endişe edilecek bir durum yok. Havalimanımıza ait yaklaşık 45 metre uzunluğundaki yaklaşma ışık direklerlerimizden biri kırıldı. Uçakların iniş ve kalkışı güvenli bir şekilde yapılacak. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kırıldığını değerlendiriyoruz. En kısa sürede yenisi monte edilecek. Diğer direkleride, ileride bir sıkıntı yaratmaması için gözden geçireceğiz ve gerekli önlemleri alacağız. Uçuş açısından her hangi bir sıkıntı yok."



Yapılan incelemelerin ardından tribün çatısına düşen direğin vinç yardımıyla kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.