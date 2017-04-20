Trabzon'da Üç Kavşak İnşa Edilecek

Trabzon'da inşa edilecek üç kavşağın ihalesi yarın gerçekleştirilecek.



Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu güzergahında araç trafiğinin yoğun olduğu Akçaabat ilçesine bağlı Yalıncak Mahallesi'ndeki Haçkalı Baba Devlet Hastanesi önünde köprülü kavşak, Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi'ndeki Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Kampüsü önünde dal-çık, Ortahisar ilçesinin Atapark mevkisinde Erdoğdu istikametine doğru ise 150 metre uzunluğunda tünel geçişli kavşak inşa edilecek.



Kavşakların inşasına ilişkin ihale 21 Nisan Cuma günü saat 10.00'da Trabzon'da gerçekleştirilecek.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'da yapılacak yatırımlara büyük önem verdiği ve bu konudaki çalışmaları çok yakın takip ettiği de bildirildi.