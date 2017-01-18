Trabzon'da 60 Bin TL'lik Dolandırıcılık

Trabzon'un Akçaabat İlçesi Söğütlü mevkiinde yaşayan Aslıhan A. (32) isimli kadını telefonla arayan şahıslar 60 bin TL dolandırdı.



Edinilen bilgiye göre, F.M. adlı şahsa ait cep telefonu ile Aslıhan A.'yı arayan şahıs, "Yakının FETÖ'den açığa alındı. FETÖ'nün altınlarını çaldı. Bize geri getir, polisiz biz" diyerek bilgi verdi. Aslıhan A. paraları nereye getireceğini sordu. Dolandırıcı şahıslar kadına Söğütlü Seyrantepe'de bulunan cami önünde bulunan durağa bırakmasını söyledi. Aslıhan A. bu durum üzerine evde bulunan 60 bin TL değerinde para ve altınları alarak belirtilen yere bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şahıs, Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON