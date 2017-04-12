Total 6 TL Bedava Lpg Kampanyası, 10 Nisan-25 Mayıs Son, Fırsatı Kaçırma
TOTAL 6 TL Bedava LPG Kampanyası, 10 Nisan-25 Mayıs Tarihleri Arasındaki Fırsatı Kaçırma! Club TOTAL Card sahipleri tek seferde yapacakları 60 TL ve üzeri LPG alımlarında 6 TL bedava LPG kazanacak.
TOTAL 6 TL Bedava LPG Kampanyası, 10 Nisan-25 Mayıs Tarihleri Arasındaki Fırsatı Kaçırma!
Club TOTAL Card sahipleri tek seferde yapacakları 60 TL ve üzeri LPG alımlarında 6 TL bedava LPG kazanacak.TOTAL 6 TL Bedava LPG Kampanyası 'nda Her kart sahibi en fazla 3 kez faydalanabilir. Toplamda 18 TL indirim Hakkınız VAR!!!
Club TOTAL Card sahipleri, 10 Nisan – 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında anlaşmalı TOTAL istasyonlarından tek seferde yapacakları 60 TL ve üzeri LPG alımlarında 6 TL bedava LPG kazanacak.
TOTAL 6 TL Bedava LPG Kampanyası
Kampanya boyunca kazanılan bedava LPG tutarları, Club TOTAL Card sahiplerinin kartlarına anında puanTOTAL olarak yüklenirken, müşteriler bu kampanyadan belirlenen tarihler arasında en fazla 3 defa yararlanabilecekler.
Club TOTAL üyesi olabilmek için, TOTAL istasyonlarından Club TOTAL başvuru formunun doldurulması yeterli oluyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra Club TOTAL Card kullanıcılara anında teslim ediliyor.
Total
http://www.teknotalk.com/total-6-tl-bedava-lpg-kampanyasi-56284/
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