Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Total 6 TL Bedava Lpg Kampanyası, 10 Nisan-25 Mayıs Son, Fırsatı Kaçırma
Ara
BİST 90.905 %0,00
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,21 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Total 6 TL Bedava Lpg Kampanyası, 10 Nisan-25 Mayıs Son, Fırsatı Kaçırma

TOTAL 6 TL Bedava LPG Kampanyası, 10 Nisan-25 Mayıs Tarihleri Arasındaki Fırsatı Kaçırma! Club TOTAL Card sahipleri tek seferde yapacakları 60 TL ve üzeri LPG alımlarında 6 TL bedava LPG kazanacak.

Total 6 TL Bedava Lpg Kampanyası, 10 Nisan-25 Mayıs Son, Fırsatı Kaçırma

TOTAL 6 TL Bedava LPG Kampanyası, 10 Nisan-25 Mayıs Tarihleri Arasındaki Fırsatı Kaçırma!


Club TOTAL Card sahipleri tek seferde yapacakları 60 TL ve üzeri LPG alımlarında 6 TL bedava LPG kazanacak.TOTAL 6 TL Bedava LPG Kampanyası 'nda Her kart sahibi en fazla 3 kez faydalanabilir. Toplamda 18 TL indirim Hakkınız VAR!!!

Club TOTAL Card sahipleri, 10 Nisan – 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında anlaşmalı TOTAL istasyonlarından tek seferde yapacakları 60 TL ve üzeri LPG alımlarında 6 TL bedava LPG kazanacak.

TOTAL 6 TL Bedava LPG Kampanyası


Kampanya boyunca kazanılan bedava LPG tutarları, Club TOTAL Card sahiplerinin kartlarına anında puanTOTAL olarak yüklenirken, müşteriler bu kampanyadan belirlenen tarihler arasında en fazla 3 defa yararlanabilecekler.

Club TOTAL üyesi olabilmek için, TOTAL istasyonlarından Club TOTAL başvuru formunun doldurulması yeterli oluyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra Club TOTAL Card kullanıcılara anında teslim ediliyor.

Total

http://www.teknotalk.com/total-6-tl-bedava-lpg-kampanyasi-56284/

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Lirası, 25 Mayıs, 10 Nisan, Kaza, Lpg, Tl