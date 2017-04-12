Total 6 TL Bedava Lpg Kampanyası, 10 Nisan-25 Mayıs Son, Fırsatı Kaçırma

TOTAL 6 TL Bedava LPG Kampanyası, 10 Nisan-25 Mayıs Tarihleri Arasındaki Fırsatı Kaçırma!





Club TOTAL Card sahipleri tek seferde yapacakları 60 TL ve üzeri LPG alımlarında 6 TL bedava LPG kazanacak.TOTAL 6 TL Bedava LPG Kampanyası 'nda Her kart sahibi en fazla 3 kez faydalanabilir. Toplamda 18 TL indirim Hakkınız VAR!!!



Club TOTAL Card sahipleri, 10 Nisan – 25 Mayıs 2017 tarihleri arasında anlaşmalı TOTAL istasyonlarından tek seferde yapacakları 60 TL ve üzeri LPG alımlarında 6 TL bedava LPG kazanacak.



TOTAL 6 TL Bedava LPG Kampanyası





Kampanya boyunca kazanılan bedava LPG tutarları, Club TOTAL Card sahiplerinin kartlarına anında puanTOTAL olarak yüklenirken, müşteriler bu kampanyadan belirlenen tarihler arasında en fazla 3 defa yararlanabilecekler.



Club TOTAL üyesi olabilmek için, TOTAL istasyonlarından Club TOTAL başvuru formunun doldurulması yeterli oluyor. Başvuru formu doldurulduktan sonra Club TOTAL Card kullanıcılara anında teslim ediliyor.



Total



http://www.teknotalk.com/total-6-tl-bedava-lpg-kampanyasi-56284/