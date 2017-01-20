Tosya Kaymakamı Pişkin'den Rektör Aydın'a Ziyaret

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ı ziyaret etti.



Ziyarette, KÜ ve Kastamonu hakkında görüşler paylaşılarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulunuldu.



Rektör Aydın, KÜ'nün gelişmeye devam ettiğini ve ilçelerde de etkinliğinin artacağını belitti.



Ziyarette Rektör Aydın, Pişkin'e hediye takdim etti.