Torba Tasarı" TBMM Genel Kurulunda

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Adalet bu dönemde inşallah daha güçlenecek. Yasama, yürütme, yargı kendilerine anayasayla verilen görev ve yetkileri çok daha demokrasinin özüne, ruhuna uygun olarak kullanma imkanına kavuşacaklardır." dedi.



Ağbal, TBMM Genel Kurulunda "torba tasarı"nın görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



AK Parti hükümetlerinin yıllardır verilmeyen Konut Edindirme Yardımı ödemelerini yaptığını belirten Ağbal, tasarruf teşvik ödemelerinin de yine AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirildiğini söyledi.



-"Bu ordu milletin ordusudur, devletin ordusudur"



CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan'ın "Partili cumhurbaşkanı olursa, partili başkomutan mı olacak? Ordu, AK Parti'nin ordusu mu olacak?" yönündeki sorusunu kabul etmenin mümkün olmadığını belirten Ağbal, "Bu ordu milletin ordusudur, devletin ordusudur. Hiç de üslup olarak uygun görmeyeceğimiz bir tavırla ifade kullandınız." diye konuştu.



Ağbal, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının personel alımına ilişkin detayları bilmediğini, ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı olarak bu yıl açılan personel kontenjanlarına dair çalışma yaptıklarını, bu konudaki nihai kararı Başbakan Binali Yıldırım'ın onayına sunacaklarını kaydetti.



Engelli istihdamının ilk defa AK Parti iktidarları döneminde getirildiğini ve düzenli olarak atama sistematiğine kavuştuğunu anlatan Ağbal, AK Parti iktidarları döneminde engelli vatandaşlara dönük her alanda önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.



Maliye Bakanı Ağbal, anayasa değişikliğinin kuvvetler ayrılığını pekiştiren, demokratik hukuk devletini güçlendiren, hukuk devleti uygulamalarını yaygınlaştıran özelliğe sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Adalet bu dönemde inşallah daha güçlenecek. Yasama, yürütme, yargı kendilerine anayasayla verilen görev ve yetkileri çok daha demokrasinin özüne, ruhuna uygun olarak kullanma imkanına kavuşacaklardır. Yeni anayasayla getirilen düzenlemeyle cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanların, milletvekilliğinden ayrıldıktan sonraki dönemde tekrar bu göreve dönmeleri, yeni getirdiğimiz cumhurbaşkanlığı sisteminin olmazsa olmaz bir unsuru. Güçler ayrılığı prensibine uygun olduğunu düşünüyorum."



-Borçların yeniden yapılandırılması



Bakan Ağbal, yeniden yapılandırma kanunu uygulamasında vatandaşlardan gelen talebi dikkate alarak, kasım ve aralık ayında vergi ile SGK primlerini ödemeyen vatandaşların mayıs ve haziran ayının sonuna kadar peşin veya ilk taksitlerini ödeme imkanı getirdiklerini belirtti.



Ağbal, şöyle konuştu:



"Kasım ayında vergi, aralık ayında SGK primini ödeyen vatandaşlarımız için ocak, şubat, mart ve nisan aylarına tekabül eden vergi veya SGK prim ödemelerinin hepsini mayıs ve haziran aylarına erteliyoruz. Bu erteleme, ertelediğimiz aylardaki ödemelerin topluca mayıs veya haziran ayında yapılacağı anlamına gelmiyor. Vatandaşlarımız önümüzdeki 4 ay ödemeleri gereken yeniden yapılandırma taksitlerini mayıs ve haziran itibariyle ileriye dönük 4 ay süreyle ödeme imkanına kavuştular."



Ocak ile mayıs ayı arasındaki dönemde erteledikleri taksit ödemelerinden faiz alınması söz konusu olmadığını ifade eden Ağbal, "Taksitlerini ödemeyen vatandaşlarımız mayıs veya Haziran ayında vergi ve SGK primlerini peşin ödemeyi tercih ederlerse bu vatandaşlarımızın peşin ödeme indirimlerini de koruyoruz. Daha önce peşin ödeme tercihinde bulunan vatandaşlarımız isterlerse taksitli ödeme seçeneğine de geçebilecekler." sözlerine yer verdi.