Toplam Kredi Stoku Şubat Sonunda 1.9 Trilyon Liraya Ulaştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler Şubat itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1 trilyon 902 milyar liraya ulaşırken, Ocak ayına göre yüzde 1.0 azaldı.



TBB Risk Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, nakit kredilerin 1 trilyon 809 milyar liralık bölümü bankalar, 41 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 27 milyar lirası finansman şirketleri ve 24 milyar lirası da faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.



Tasfiye olunacak alacaklar 2017 Şubat itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28.6 artarak 70 milyar liraya ulaştı ve oranı da yüzde 3.3'ten yüzde 3.6 düzeyine yükseldi. Şubat döneminde tasfiye olunacak alacakların kredilere oranı finansman şirketlerinde yüzde 3.2, bankalarda yüzde 3.5, faktoring şirketlerinde yüzde 6.1, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6.5 olarak belirlendi.



Ticari kredilerin toplam içindeki payı 1.5 puan arttı.



Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı 2017 Şubat dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.5 puan artarak yüzde 75.7 oldu.



İmalat sanayi yüzde 25.7 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü yüzde 17.5 ile toptan perakende ticaret ve yüzde 11.8 ile inşaat sektörü izliyor.



Ticari kredilerde bir yıl içinde yüzde 33.8 ile en fazla büyüyen sektör elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü olurken. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içinde yüzde 14.6 arttı.



2017 Şubat dönemi itibarıyla tasfiye olunacak alacakların toplam kredilere oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4.9 ile toptan ve perakende sektörü oldu ve yüzde 4.1 ile inşaat sektörü izledi. Tasfiye olunacak alacak tutarının Şubat döneminde en fazla arttığı sektör ise yüzde 41.9 ile toptan ve perakende sektörü oldu.



Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacmi 462 milyar lira



Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2017 Şubat dönemi itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 462 milyar liraya ulaştı.



Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 16.3 ile konut kredilerinde gerçekleşirken tüm bireysel nitelikli ürünler toplamda bir önceki aya göre yüzde 0.6; konut kredileri ise yüzde 1.3 arttı.



Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 38.2'sini konut kredileri, yüzde 17.8'ini kredi kartları, yüzde 6.6'sını taşıt kredileri ve yüzde 37.4'ünü diğer ihtiyaç kredileri oluşturdu.



Bireysel nitelikli krediler toplam tasfiye olunacak alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 18.3 artarak 22 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4.3'ten yüzde 4.6 düzeyine yükseldi.



Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2.2 milyon artarak 28.4 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16.3 bin lira düzeyinde gerçekleşti.



Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı 2017 Şubat dönemi itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 1.5 puan azalarak yüzde 24.3 düzeyine geriledi.



(Grafik ve tablo) - İstanbul