Topçu: "Akhisar Belediyespor ve Galatasaray Maçları Önemli"

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Konyaspor maçının ikinci yarısı ile Karabükspor karşılaşmasında oynanan futbolun kendisini umutlandırdığını belirterek, Akhisar Belediyespor ve Galatasaray ile oynayacakları maçların taraftarları tribüne çekme adına önemli maçlar olduğunu söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Öğle saatlerinde Özlüce Tesislerindeki antrenman topla birlikte yapılan ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından Akhisar Belediyespor karşılaşmasının taktik provasını yapan Bursaspor'da Teknik Direktör Mutlu Topçu, saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Referandum sebebiyle lige verilen aranın kendilerine çok iyi geldiğini ifade eden Topçu, "Ufak tefek sakatlıkları olan arkadaşlarımız vardı. Onların iyileşmesi ve aramıza katılması bizim için önemliydi. En son içeride oynadığımız maçta göstermiş olduğumuz performans, girdiğimiz pozisyonlar, attığımız goller bizi umutlandırdı. Böyle maçlardan sonra oynayacağımız ikinci maç bizim için istikrar adına daha da önem arz ediyor. Futbolun hep üstüne koymaya çalışıyoruz. Bu sene bu konuda çok başarılı olamadık. Üstüne koyacağız dediğimiz maçlarda kaybettik. Akhisar mücadelesi de böyle bir mücadele. Futbol açısından beklentimizin çok olduğu mücadelelerden bir tanesi" dedi.



"Kiralık oyuncuların hepsini takip ediyoruz"



'Devre arasında kiralık olarak gönderilen Necid ve Sane gibi oyuncuların durumlarını takip ediyor musunuz?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Topçu, "Transfer konusu için daha 7 hafta var. Açıkçası çok fazla konuşmak istemiyorum. Scout ekibimiz var. Bu konuda gerekli bütün çalışmaları yapıyorlar. Kiralık oyuncuların hepsini takip ediyoruz. Yeşil Bursa'daki oyuncuları da, genç oyuncuları da takip ediyoruz. Çalışmalarımız sürüyor ama 7 haftalık süreçte olabildiğince maçlara konsantre olmaya çalışacağız. Burada oyuncuların performansları da önemli. Önce kendi takımımızda oynayan oyunculara bakalım. Bursaspor formasının giymeyi hak ettiği sürece herkese formayı vereceğiz" şeklinde konuştu.



"Akhisar ve Galatasaray maçları taraftarları çekme adına önemli maçlar"



Bir basın mensubunun, 'Akhisar Belediyespor maçının ardından iç sahada oynanacak Galatasaray karşılaşması için taraftarları tribüne çekecek hamleleriniz olacak mı?' şeklindeki sorusuna ise genç teknik adam, "Çok basit. Gideceğiz Akhisar'ı yeneceğiz. Sonra Galatasaray maçında dolduracaklar. Futbol budur, iyi futbol oynarsanız taraftar da gelecektir ve keyif alacaktır. Futbol keyif işidir, keyif almanız için de galip gelmeniz lazım. Biz bu konuda elimizden geldiğince çalışıyoruz. Konya maçının ikinci yarısında bunun sinyallerini vermiştik. Karabük maçında ortaya konan futbol beni çok umutlandırdı. Akhisar ve Galatasaray maçları taraftarları çekme adına önemli maçlar" diye konuştu.



"Önemli olan kalan 7 haftayı en iyi şekilde geçmek"



Bu seneden ders çıkarmak zorunda olduklarını ifade eden Topçu, "Bursaspor'a layık olabilecek, hem futbol anlamında hem de mevkii itibariyle en iyi oyunu sergileyecek futbolculara bakıyoruz. Scout ekibimiz de bakıyor. Yeri geldiğinde bizler de gidiyoruz. Arayışlarımız devam ediyor. Önemli olan kalan 7 haftayı en iyi şekilde geçip, iyi yerde ligi bitirebilmek" dedi.



"Stancu önemli bir oyuncu, yararlanmayı düşünüyoruz"



Bir süredir sakatlığı bulunan Rumen oyuncu Bogdan Stancu'nun Akhisar Belediyespor karşılaşmasında forma giyebilecek durumda olduğunu ifade eden Topçu, "Stancu uzun süredir aramızda yoktu. Onun fiziksel anlamdaki performansı bizim için önemli. U21 takımımız ile oynadığımız maçta biraz oynattık onu ama 60-70 dakika. 90 dakikayı çıkaramayabilir ama önemli bir oyuncumuz ve kendisinden yararlanmayı düşünüyoruz" diye konuştu. - BURSA