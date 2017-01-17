Topal'dan Kötü Haber

F.Bahçe'de Adana maçında ilk beraberlik golünü attıktan 2 dakika sonra sakatlanan Mehmet Topal'ın 2 hafta kadar takımdan uzak kalacağı bildirildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu bu dönemde 4 maçta forma giyemeyecek.

Topal yarın Gençlerbirliği ile oynanacak kupa maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Hafta sonu Başakşehir'e karşı da yok. 25 Ocak'taki Amed Sportif mücadelesinde de oynamayacak. Topal'ın 29 Ocak'ta Kayseri'ye karşı bir ihtimal oynama şansı bulunuyor. Ancak zorlarsa sakatlığı nüksetme riskine karşılık bu maçta da oynaması beklenmiyor.





Kaynak: Fotomaç