Tolgay Arslan'a Büyük Övgü

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Arena'da ağırladığı Adanaspor'u 3-2 mağlup etti. Ricardo Quaresma yedek kulübesine çekildiği müsabakaya ilk 11'de başlayan Tolgay Arslan, 10 numara pozisyonunda gösterdiği performans ile alkış topladı.



TOLGAY ARSLAN YILDIZLAŞTI



Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca ile bulduğu ilk 2 golün asistlerine imza atan Tolgay Arslan, Şenol Güneş'in güvenini boşa çıkarmadı.



Bu sezon Ricardo Quaresma'dan sonra bir lig maçında 2 asist yapan 2. oyuncu olmayı başaran Tolgay Arslan, siyah beyazlı taraftarların övgü yağmuruna tutuldu.



QUARESMA'DAN 11. ASİST



Öte yandan ikinci yarıda Beşiktaş'ın galibiyet golünün asistini yapan Ricardo Quaresma, Süper Lig'deki asist sayısını 11'e çıkardı. Portekizli yıldız bu sezon Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında 2'şer asist yapmıştı.