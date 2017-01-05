Toki, İhsangazi'de Konut Yapacak

İhsangazi ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) 104 başvuru gerçekleştirildiği bildirildi.



İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçede yapılacak TOKİ konutlarına 104 kişinin müracaat ettiğini belirtti.



Belediye olarak TOKİ'ye 15 dönüm yer tahsis ettiklerini ifade eden Danacı, "Tahsis ettiğimiz alan TOKİ tarafından uygun görüldü. Şu ana kadar da konut sahibi olmak isteyen 104 kişi başvuruda bulundu. İlçemize TOKİ tarafından konut konut yapılacak olmasından dolayı mutluyuz." dedi.