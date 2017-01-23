Tokat'ta Katip ve Öğretmenler Hakim Karşısına Çıktı

Tokat'ta sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 12 sanık, hakim karşısına çıktı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün adliye yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan öğretmen ve katipler Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Tutuklu yargılanan H.G., A.B.,G.G. ile tutuksuz yargılanan, K.K., Y.S., K.K., A.E., N.Y., A.G., S.A., Z.Y.. ve G.D. hakkında Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından açılan davanın ilk duruşması görüldü. İddianamenin okunmasının ardından, savunmalarını yapan sanıklar kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme tutuklu yargılanan A.B. ile G.G.'nin tahliyelerine karar vererek duruşmayı 17 Mart'a erteledi. - TOKAT