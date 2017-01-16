Tokat'ta Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

TOKAT'ta sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve tutuksuz yargılanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi eski Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hasan Bozkurt 5 yıl 4 ay 24 gün, üniversitenin laboratuvarında çalışan Özkan Şen ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Tokat'ta örgütün üniversite yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonrası Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde açığa alınan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak tutuksuz yargılanan öğretim görevlileri Fazlı Yavaş, Hasan Bozkurt, ve Özkan Şen hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan davanın duruşmasına bugün devam edildi. Duruşmaya 3 sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme, Fazlı Yavaş'ın dosyasını evraktaki eksiklikler nedeniyle ayırdı.



"ÖRGÜT İÇERİSİNDEYKEN ARKASINDAKİ DOLAPLARI GÖREMİYORSUNUZ"



Duruşmada sanıklardan savunmaları istendi. İlk olarak söz alan Özkan Şen, tüm bildiklerini daha önceki duruşmalarda anlattığını ifade ederek, "Bylock programını çok sık kullanmadım. Sohbetlere üyelik amacıyla katılmadım. Bu hain darbe girişiminde fikrim yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.



Hasan Bozkurt ise devletine ve milletine bağlı olarak yetiştirildiğini söyleyerek, "Bu örgüt yüzünden şu anda mesleğimi yapamıyorum. Bylock kullandığımı itiraf ettim. Kırmızı listede olduğumu bilmiyordum. Bylock üzerinden dua geliyordu. Bylock'u dua ezberlemek için kullandım. Bu örgüt tarafından kandırıldım, pişmanım. Bu örgütün içerisindeyken arkasındaki dolapları göremiyorsunuz. Bu örgütle anılmak istemiyorum. Beraatimi yoksa etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istiyorum" diye konuştu. Mahkeme, daha sonra duruşmaya kısa bir ara verdi. Ardından ise mahkeme kararında, hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açılan Hasan Bozkurt 5 yıl 4 ay 24 gün, Özkan Şen ise 5 yıl hapis cezası verdi. Dosyası ayrılan Fazlı Yavaş'ın yargılaması ise daha sonra yapılacak.



Ayrıca örgütün infaz koruma memurları ve öğretmenlerine yönelik düzenlenen operasyon sonrası haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 11'i tutuksuz 15 sanık hakim karşısına çıkarıldı. Sanıklardan tutuklu yargılanan ve Amasya Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurularak katılan A.A. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dava 13 Mart'a ertelendi. - Tokat