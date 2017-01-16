Tokat'ta Fetö Davasında Karar Duruşması

Tokat'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Dr. H.B. 5 yıl 4 ay 24 gün, laboratuvar çalışanı Ö.Ş. ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün üniversite yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Gaziosmanpaşa Üniversitesinde açığa alınan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak tutuksuz yargılanan öğretim görevlisi F. Y, Dr. H. B. ve Ö.Ş. hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Zanlıların savunmalarının ardından mahkemece verilen karar okundu. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından dava açılan H.B.'ye 5 yıl 4 ay 24 gün, Ö.Ş.'ye ise 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme öğretim görevlisi F.Y. nin dosyasını ise evraklardaki eksikler nedeniyle ayırdı. Zanlıların söz konusu kararı Yargıtay'a taşıyacağı, Yargıtay'ın kararına göre hapis cezasının uygulanacağı öğrenildi.



Ayrıca örgütün infaz koruma memurları ve öğretmenlerine yönelik düzenlenen operasyon sonrası haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 11'i tutuksuz 15 sanık hakim karşısına çıkarıldı. Sanıklardan bazıları savunmalarını yazılı olarak beyan ederken, bazı sanıklarda savunmalarını okudu. Sanıklardan tutuklu yargılanan ve Amasya Ceza evinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kurularak katılan A.A. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Dava 13 Mart 2017 tarihine ertelendi. - TOKAT