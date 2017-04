Tokat'ta 23 Nisan Törenle Kutlandı

TOKAT'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.



Kentteki program, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından kutlama Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda devam etti. Törene Tokat Valisi Cevdet Can, Garnizon ve 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve kent protokolü katıldı. Salonda kent protokolü için ayrılan yere Vali Cevdet Can'ın isteğiyle 23 Nisan kutlamalarını izlemek için gelen çocuklar oturdu. Protokol üyeleri ise bir sıra geriye oturdu. Kutlama programın ana okulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisiyle başladı.



23 Nisan kutlamalarını izlemek için aileleri ile birlikte törene gelen 6 yaşındaki Kutluhan Egemen Er ve Aysima Özdemir gazetecilerin mikrofonlarını alarak Tokat Valisi Cevdet Can ile röportaj yaptı. "23 Nisan olduğu için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise Vali Can, "23 Nisan olduğu için çok mutluyum. Sizleri mutlu görünce daha çok mutlu oluyorum. Daha çok seviniyorum. Bayramınız kutlu olsun" diye cevap verdi.



Çocuk Bayramı kutlama programı öğrencilerin müzik dinletisiyle son buldu.



