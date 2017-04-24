TOBB Telekomünikasyon Meclisi'nin Yeni Yönetimi Belirlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren Telekomünikasyon Meclisi Başkanlığı'na TELKODER Genel Sekreteri Rıdvan Uğurlu, başkan yardımcılığına ise TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca oy birliğiyle seçildi.



TOBB'dan yapılan açıklamada, telekomünikasyon sektörünün Türkiye'nin büyüme ve gelecek hedefleri kapsamında en kritik sektörlerin başında geldiği belirtildi. Açıklamada, TOBB Telekomünikasyon Meclisi Başkanı ve Başkan Yardımcısının telekomünikasyon sektör derneklerinden seçilmiş olmasının bu meclisin etkin biçimde sektörü temsil etmesi açısından önem taşıdığı kaydedildi.



TOBB Telekomünikasyon Meclisi Başkanı Rıdvan Uğurlu, Elektronik Haberleşme Sektöründe yer alan işletmecilerin, tedarikçilerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kuruluşlarının temsili ile oluşan meclisin geçmişte de önemli çalışmalara imza attığını hatırlatarak, sektörün tüm kesimlerinin sesi olmayı sürdüreceklerini ve sektör sorunlarını hükümete güçlü bir şekilde ileterek çözüm arayacaklarını belirtti. - İstanbul