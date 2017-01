Tiyatroculardan Teröre Tepki - Istanbul

Tiyatro sanatçıları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının öncülüğünde, son günlerde yaşanan terör olaylarına tepkilerini basın açıklamasıyla dile getirdi.



Sanatçılar, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde düzenlenen etkinlikte, terörü lanetleyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Etkinliğe katılan sanatçılar ve vatandaşlar, "Sanatçı, Asker, Polis El Ele", "Sanat Terörü Yener", "Sanatçı, Halk, Devlet El Ele" yazan pankart ve dövizler açtı.



Geçen hafta yapılması planlanan ve hava muhalefeti nedeniyle ertelenen etkinlikte, Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde görev yapan polis memurları da sanatçıların yanında yer aldı.



İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Şehir Tiyatroları Müdürü Salih Efiloğlu, oyuncular Ali Poyrazoğlu, Zihni Göktay ve Kenan İmirzalıoğlu'nun da konuşma yaptığı toplantıda, teröre tepki bildirisini, oyuncu Erhan Yazıcıoğlu okudu.



"Şahidiz"



Bildiride, "Şahidiz. Şehitlerimiz Malazgirt'ten, Çanakkale'den bugüne varlığımızın sebebidir. Türkiye bütün bu saldırılara karşı topyekun mücadele etmektedir. Şehitler vermektedir. Şehit verilen her eve, her ocağa ateş düşmektedir. Şehit analarının gözyaşlarına, şahidiz. Bu memleketin ağacı, dalı, dağı, taşı, dili olmayan ama dile gelebilen her varlığının kardeşliğine şahidiz. Memleketimize, meclisimize, demokrasimize, cumhuriyetimize, kısacası varlığımıza yapılan her tür saldırıya, canını vererek savuşturan şehitlerimize." ifadelerine yer verildi.



İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörü maşa olarak kullanan güçler olduğunu ve o güçlerin başarılı olamayacağını söyledi.



Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğini vurgulayan Şen, "Bu, 15 Temmuz gününde zirve yaptı ve en büyük taarruzunu gerçekleştirdi. Bu millet onu da savmasını bildi ama ondan sonrasında lokal anlamda çok canımızı yakmaya başladılar. Ülke ve millet olarak, terörün başarılı olamayacağını, Türk milletinin, bunun karşısında bir bütün olarak durmayı bildiğini bugün de sanatçılarımızla göstermek istiyoruz." dedi.



"Bu ülkeye kötü niyet besleyenler, karşılığını mutlaka en ağır şekilde ödemişlerdir"



Süha Uygur da teröre fırsat vermemek adına bir araya geldiklerini ve teröre karşı daha sık bir arada bulunulması gerektiğini dile getirdi.



Sanatçıların toplumdaki yerinin ayrı olduğunu belirten Uygur, şunları kaydetti:



"Onların ağzından çıkan bir söylem, inanılmaz derecede bir moral motivasyon rüzgarı yaratıyor. Sanatçılar liderdir ve bu ülkede çok değerli sanatçı arkadaşlarımız var. Çoğu bireysel olarak her türlü teröre karşı tepkilerini gösteriyor ve bu bir yol açıyor. Vatandaş adına da çok büyük bir güç oluşuyor."



Salih Efiloğlu ise bu ülkenin, kültürel birikimi, doğal ve tarihi zenginlikleriyle kadim bir coğrafya olarak dünyada referans ülke konumunda olduğunu ifade etti.



Teröre karşı dik ve omurgalı bir duruş sergilendiğinin altını çizen Efiloğlu, "Tarih boyunca, bu ülkeye kötü niyet besleyenler, ihanet edenler karşılığını mutlaka en ağır şekilde ödemişlerdir. Son yıllarda Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini hazmedemeyenler, en korkunç silahlarını kullanmaya başladılar. Yani bizim canımıza, malımıza ve insanımıza kastetmeye başladılar." değerlendirmesinde bulundu.



"Dik durarak direneceğiz"



Üst üste yapılan saldırıların vatandaşları sindirmeyi amaçladığına dikkati çeken tecrübeli oyuncu Zihni Göktay da "Haçlı Seferleri"nden bu yana Türkiye'nin düşmanlarının bitmediğini aktardı.



Göktay, insanların rutin hayatlarından kopmaması gerektiğini anlatarak, "İçimize kapanmayacağız. Sinmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz. Her akşam sahneye çıkıyorum. Salonlarımız doluyor. Halkın arasındayım. Otobüste, trende, vapurda, metrobüste geziniyorum. Tanınan da bir insanım. Benim şahsi mücadelem böyle. Halkımız da salonları dolduruyor tıklım tıklım." ifadelerini kullandı.



"Önce birbirimizle iyi geçineceğiz" diyen Göktay, şöyle konuştu:



"Birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama Misak-ı Milli hudutları içerisinde birbirimize katlanmak zorundayız. Niçin, 'Daha bunlar kendi aralarında geçinemiyorlar' diye milletin ağzına sakız verelim? Bazı olaylar için son olsun diyorum. Karanfil bırakmakla, yürümekle falan olmuyor. O bir manevi deşarj ama asıl mücadele bu şekilde, direneceğiz. Dik durarak direneceğiz. Onları sevindirmeyeceğiz."



Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu da bir ve beraber olmanın önemine vurgu yaparak, "Ömer Halisdemir, Fethi Sekin gibi kahramanlar olduğu müddetçe bu ülke yıkılmayacaktır. Bu ülkeye hep birlikte sahip çıkmalıyız. Umudumuzu, motivasyonumuzu, moralimizi hiç düşürmeden hep birlikte Türkiye'nin geleceğine yürüyeceğiz. Geleceğimizi bombalamaya çalışıyorlar ama bizi korkutamayacaklar. Bu vatan her zaman ayakta kalacak ve bu şanlı bayrak her zaman dalgalanacak." sözlerine yer verdi.