Tiyatrocu Orhan Yücel, Karşılıksız Aşk Yüzünden İntihar Etti

Reklamcı ve tiyatrocu Orhan Yücel, karşılıksız aşk yüzünden intihar etti.

İstanbul'da yaşayan Yücel önceki gün Facebook'ta canlı yayında ismini vermediği bir kadını çok sevdiğini, ancak aşkına karşılık bulamadığını, bu yüzden günah olduğunu bile bile intihar etmeyi tercih ettiğini söyledi.

100 ADET HAP İÇİP DUA İSTEDİ

Ardından da 100 adet hap içtiğini, kendisini sevenlerden dua etmelerini istedi. Bu açıklamadan sonra evinde baygın halde bulunan Yücel, hemen hastaneye kaldırıldı. Yücel tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



İSTANBUL'A YERLEŞMİŞTİ

Aslen Gümüşhane'li olan Orhan Yücel uzun bir süre Aliağa'da yaşadıktan sonra İstanbul' a yerleşmişti. Yücel hem reklamcılık yapıyor hemde tiyatro oyunlarında oynayıp zaman-zamanda film ve dizilerde rol alıyordu.



Yücel'in cenazesinin ne zaman ve hangi camiden kaldırılacağı memleketi Gümüşhane'den gelmesi beklenen ağabeyi İrfan Yücel'in bugün İstanbul'a gelmesinden sonra belli olacak.





