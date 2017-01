Tire'de Emlakçılara Terör Uyarısı

Tire İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, ilçede alım satım ve kiralama yapan esnaf ile toplantı yaptı.



Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda konuşan Kiremitçi, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısını gerçekleştiren saldırganın saklandığı evin kiralama usulune dikkati çekti.



İlçeye dışarıdan gelerek ev kiralama talebinde bulunan yabancılara dikkat edilmesi, şüpheli bir durumu vakit kaybetmeden bildirilmesini gerektiğini belirten Kiremitçi, şöyle konuştu:



"İstanbul'daki bir eğlence yerinde meydana gelen hain saldırıyı gerçekleştiren Özbekistan uyruklu teröristin başka bir yabancı uyruklu arkadaşı vasıtasıyla Esenyurt semtindeki bir site içerisindeki daireyi 6 aylığına kiraladığı anlaşılmış, terörist ve teröriste yardım ve yataklık yapan arkadaşı bu süreçte bu evde barınmıştır. Hainlikte sınır tanımayan terör örgütü üyelerinin kullandıkları bu yöntemleri bertaraf etme konusunda bizlere olduğu kadar sizlere de görevler düşmektedir."



Kiremitçi, teröristlerin bu tür kiralama hususlarında dikkat çekmemek için ev sahiplerinden öte emlakçıları tercih ettiğini ifade etti.



"İstanbul'daki hain saldırının bir benzerinin her ne kadar arzu etmesek de ilçemizde de yaşanmayacağının garantisi yoktur." diyen Kiremitçi, alınacak her önlem, şüphelenilen bir durumda derinlemesine inilecek her bir noktanın, suçlular üzerinde caydırıcı olacağını belirtti.



Özelikle kalabalık binalar ile yoğun sitelere giren çıkanların çevredekiler tarafından fark edilmesinin zor olduğunu ifade eden Kiremitçi, şunları dile getirdi:



"Bu tür kalabalık yerleşim yerlerindeki dairelerin fuhuş, uyuşturucu ticareti gibi suçlar için tercih edildiği de aşikardır. Toplumumuzun ahlaki değerlerini hiçe sayan, ahlaki yönden toplumda büyük çöküntülere sebep olan fuhuşla mücadele kapsamında da sizlere yine görevler düşmektedir. Günü birlik veya kısa süreli kiralanan konutlarla alakalı bu bağlamda sizlerin daha duyarlı davranmanız ve kiralama talebinde bulunan kişileri kayıt altına almanız yine bu suçların oluşmadan önlenmesi açısından caydırıcı olacaktır. Size gelen kiralama taleplerinde şahısların sizde fuhuş ve uyuşturucu madde ile alakalı suç işleme izlenimi bırakması halinde de yine vakit kaybetmeden bizlere bilgi vermeniz el birliği ile huzurlu, güvenli ve yaşanılabilir bir Tire oluşturma açısından da son derece önemlidir."



Kiremitçi, kiralama yapan esnafın kira kontratı yapması gerektiğini, günü birlik kiralık evlerde ücretli ücretsiz kalan herkesin kimlik bilgilerinin bildirilmesi bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmesinin zorunlu olduğunu hatırlatarak bilgisayar terminallerini bağlamayanlara 10 bin lira, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara ise 5 bin lira idari para cezasının bulunduğunu sözlerine ekledi.