Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-130 karayolunun Yalova güzergahı yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Yekta Şeliker idaresindeki 34 HK 9477 plakalı tır, D-130 karayolu Kullar Varyant Köprüsü Yalova istikametinde Erol Pekin'in kullandığı 41 P 3752 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Pekin, 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesinin ardından, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunun Yalova istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda araç kuyruğu oluştu.
Karayolu ekiplerinin, vinç ve çekici yardımıyla kazaya karışan araçları yoldan kaldırmasının ardından, karayolu ulaşıma açıldı.
Tır Servis Minibüsüne Çarptı, Yalova Yolu Kapandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tırın servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-130 karayolunun Yalova güzergahı yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.