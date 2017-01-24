Tır Ile Mazot Yüklü Tanker Çarpıştı (1)

Konya'da tır ile mazot yüklü tankerin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.



Çumra ilçesine bağlı Büyükaşlama Mahallesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen tır ile mazot yüklü tanker çarpıştı.



Kaza sonrası araçlar alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.



Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.



İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.