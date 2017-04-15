Tır Dereye Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

EDİRNE'de kontrolden çıkıp dereye uçan TIR'ın şoförü Alparslan Son yaşamını yitirdi, yanındaki Coşkun Topçi ise ağır yaralandı.



Kaza, Edirne-Havsa karayolu Sazlıdere Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Alparslan Son yönetimindeki 34 JH 6271 plakalı TIR, kontrolden çıkıp Sazlıdere Köprüsü yakınında dereye uçtu. Kazada, TIR şoförü Son ile yanındaki arkadaşı Coşkun Topçi, kabin içinde sıkıştı. Çağırılan itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmayla çıkarılan Alparslan Son ve Coşkun Topçi, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alparslan Son, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Coşkun Topçi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.



Dereye uçan TIR ise vinç yardımıyla kaldırıldı.



- Edirne