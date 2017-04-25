Tır'da 2 Bin 800 Paket Kaçak Sigara

KAYSERİ'de polisin durdurduğu bir TIR'ın dorsesinde yaptığı aramada, plastik varil içine gizlenmiş 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri- Malatya karayolunda durdurduğu S.K. yönetimindeki İstanbul plakalı TIR'da arama yaptı. TIR'ın dorse kısmında bulunan plastik varil ile dorsenin kilitli bazı bölümlerinde, toplam 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü S.K., polisteki sorgusunun ardından adliyeye gönderildi. Kaçak sigaralar Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.



- Kayseri