Ticari araç yayaya çarptı: 1 yaralı



KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ticari aracın yaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Özerler Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde meydana gelen kazada Sokullu Camii istikametine seyir eden M.S.T.'nin kullandığı, 22 DV 319 plakalı araç, aniden yola çıkan H.T. isimli bayana çarptı. H.T. çarpma sonucu yere savrulurken, olayı gören vatandaşlar hemen kadının yardımına koştu.

Yardıma koşan vatandaşlar durumu 112 acil servis ve polise bildirdi. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.