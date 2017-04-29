THY Yolculara Laptop Verecek

– TÜRK Hava Yolları, ABD ve İngiltere'ye yapılan uçuşlarda uygulanan elektronik yasağının ardından yolculara dizüstü bilgisayar dağıtma kararı aldı.



CNN Türk'te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'e konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, önümüzdeki haftadan itibaren business class yolcularına laptop yani diz üstü bilgisayar vereceklerini söyledi. Ekonomi sınıfında ise tüm yolculara wifi olarak adlandırılan kablosuz internet ücretsiz sunulacak. Bu hizmet daha önceden ekonomi sınıfı yolculara ücretli olarak veriliyordu.



Alınan yasak kararırın biraz da bölgede hızla büyüyen THY ve körfez taşıyıcılarının fazla pay almasından kaynaklandığına inandıklarını belirten Aycı, "Örneğin İstanbul'dan Avrupa aktarmalı ABD'ye uçuyorsunuz. Bu uçuşlarda bir yasak yok ama güvenlik olarak riskin daha düşük olduğu bizim yaptığımız direkt uçuşlarda var. Bunları anlamak zor. Biz tomografi gibi yeni nesil tarayıcılar dahil her türlü yatırımı yapmaya hazırız. Ama bir yandan yolcularımız için her türlü önlemi alıyoruz. Uçuş öncesinde cep telefonundan büyük elektronik eşyaları alıp sarıyoruz, özel kutulara koyuyoruz. İnişte teslim ediyoruz" dedi.



YOLCULAR KAPIDAN GİRERKEN TANINACAK



Teknolojiye ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen İlker Aycı, 3. Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte yolcuları kapıdan girişlerinden itibaren akıllı cihazlar üzerinden tanınacağını söyledi. Yakın gelecekte özel bir navigasyon programını da devreye sokacaklarını belirterek "6 büyük havalimanında istediğiniz noktaya gideceksiniz. Yenilikler peşindeyiz. Premium bir havayolu olarak tüm yenilikleri önce yolcularımıza sunmak için çalışıyoruz"



"15 TEMMUZ OLMASAYDI BUGÜN SYDNEY'E UÇARDIK"



Geçen yılı 'mükemmel fırtına' olarak tanımlayan İlker Aycı, "Kriz 2015 sonunda başladı. Rusya pazarında büyük kayıplar yaşadık. 30 uçağımızı yere indirdik. Ancak bu yılın ilk çeyreğinden itibaren hızlı bir büyüme var. Nisan ayıyla birlikte 30 uçağımız tekrar uçmaya başladı. İkinci çeyrek rakamların paylaşamıyorum ama çift haneli büyüme var" dedi.



Geçen yıl THY'yi en çok 15 Temmuz darbe girişimi vurduğunu belirten Aycı "Eğer Türkiye'nin de önünü kesen bu gelişme olmasaydı, bugün Avustralya'da Sydney'e, Meksika'da Mexico City/Cancun gibi yeni hatlar açıyorduk. A350 ve 787-9 gibi yeni nesil yolcu uçakları siparişi veriyorduk. Bu zorlu süreci çalışanlarımızın büyük özverisi ile aşıyoruz"



Amerika kıtasında hızlı büyüdüklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "ABD'de Atlanta ve Miami ile güçlendik. Bogota-Panama, sonrasında Küba-Caracas hattını açtık. Çin, Japonya, Kore hattı toparlanıyor. Uzakdoğu'da da atağa katlık. 17 Temmuz'da Tayland'ta Phuket'i açıyoruz. Rusya pazarında verimsiz iki noktayı kapattık, daha çok yolcu alacağımız iki noktayı açtık" diye konuştu.



BORAJET İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Geçtiğimiz hafta yolcu operasyonunu durduran Borajet konusunda THY standartlarını tutan pilot ve kabin memurlarını alabileceklerini belirten Aycı "Yolcuların mağdur olmaması için Borajet'in sattığı, bizim uçtuğumuz hatlarda bileti olan yolcuları THY olarak taşıyacağız. Borsaya açık bir şirketiz, Uçaklarını almak için anlaşma resmiyete dökülmedi. Filomuza uyarsa, ilgilenebiliriz"



THY BÜYÜK UÇAK ALACAK MI



İzleyicilerden gelen soruları İlker Aycı'ya soran Çelik7in "THY A380, 747 gibi büyük uçak alacak mı" sorusuna ise "Filodaki yaş ortalaması 6,5. Yeni havalimanı yükseldikçe Türk havacılığı yükselecek. Oradaki kapasite dev uçaklarla uçma imkanı sağlayacak. Burada A380, 747 gibi büyük kapasitelerden çok yeni nesil uzun menzilli A350 ve 787-9 gibi uçakların ihtimali daha yakın. Filomuzu yeni nesil uçaklarla büyütmemiz lazım. Sonra daha büyüklere bakacağız" diyerek cevapladı.