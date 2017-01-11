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THY, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 113 Seferini İptal Etti
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THY, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 113 Seferini İptal Etti

Türk Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün, iç ve dış hatta 113 tarifeli seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında 113 Seferini İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün, iç ve dış hatta 113 tarifeli seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarında, beklenen kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar gibi meteorolojik hadiseler nedeniyle planlanan 113 tarifeli sefer yapılamayacak.

Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu "www.thy.com" adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

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