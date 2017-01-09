THY'den Sefer İptali

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olan kar nedeniyle yarın yapılması planlanan 121 seferini iptal etti.



THY'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapılması planlanan 121 iç ve dış hat seferi, kar yağışı, buzlanma ve kuvvetli rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.



THY yolcuları, seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu, "www.thy.com" adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.