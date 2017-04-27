Tff 1. Lig'de Hakemler Açıklandı

TFF 1. Lig'im 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Tff 1. Lig'de Hakemler Açıklandı

TFF 1. Lig'im 30. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

18.00 Mersin İdmanyurdu - Eskişehirspor: Yaşar Kemal Uğurlu

18.00 Samsunspor - Ümraniyespor: Barış Şimşek

18.30 Sivasspor - Giresunspor: Serkan Çınar

...

29 Nisan Cumartesi

15.00 Denizlispor - Elazığspor: Tolga Özkalfa

15.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan

16.00 Altınordu - Şanlıurfaspor: Abdullah Yılmaz

18.30 Adana Demirspor - Bandırmaspor: Murat Özcan

...

30 Nisan Pazar

16.00 Balıkesirspor - Boluspor: Süleyman Abay

18.30 Büyükşehir Gaziantepspor - Manisaspor: Bülent Birincioğlu

(İHA)

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