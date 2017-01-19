TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, hafta sonu sahalarında oynayacakları Mersin İdmanyurdu maçını kazanmak istediklerini belirtti.



Ravcı, Orduzu Pınarbaşı Tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında oynadıkları Sivasspor maçında iyi mücadele ettiklerini ancak sahadan 1 puanla ayrıldıklarını söyledi.



Sivasspor maçında oyuncuların mücadelesi, kazanma arzusunun kendilerini mutlu ettiğini sadece bunun sonuca yansımamasına üzüldüklerini aktaran Ravcı, karşılaşmada yakaladıkları çok sayıda pozisyonu değerlendiremediklerini ifade etti.



Ravcı, bu hafta Mersin İdmanyurdu ile oynayacakları maça odaklandıklarını belirterek, "Aynı çalışma azmi ve hırsıyla bu maça hazırlanıyoruz. Hedefimiz kazanmak. Mersin İdmanyurdu maçında ikinci yarının ilk 3 puanını almak istiyoruz. Gayet iyi durumdayız. Sakatlarımız var, daha ligin ikinci yarısında fire vermeye başladık. Eren kart cezalısı, Dialiba ve Murat Akça da sakat. Bu arkadaşlarımızdan eksik olsak da onların yerini dolduracak futbolcularımız var. Onlar da ellerinden geleni yapacaktır. Mersin İdmanyurdu maçında hedefimiz 3 puan." değerlendirmesinde bulundu.



Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ravcı, şöyle devam etti:



"Gündemde çok isim var. Transfer konusunda beklediğimiz oyuncular var. Devre arasında transfer zor. İyi oyuncuyu kulübünden alıp getirmek zor ama bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bu ayın sonuna kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gündemimizdeki isimler arasında kadrolarında oynayan oyuncular var. Sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Transfer yapmış olmak için de transfer yapmak istemiyoruz. Bize katkı sağlayacak oyuncu olması lazım. Gerek kulüpleriyle gerek oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah olumlu neticelenir."