Tesla'ya 1 Milyon $'lık Dava

CARMEDYA.COM – Çin’de bir Tesla Model X sahibi bir çarpışma sırasında yangın çıkan araçta kapıların işlev görmediğini iddia etti.

Tesla'ya 1 Milyon $'lık Dava

Kaynak: Carmedya.com

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