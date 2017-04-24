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Tesla'ya 1 Milyon $'lık Dava
CARMEDYA.COM – Çin’de bir Tesla Model X sahibi bir çarpışma sırasında yangın çıkan araçta kapıların işlev görmediğini iddia etti.
24 Nisan 2017 Pazartesi 18:56
Kaynak:
Carmedya.com
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