Tesla 53 Bin Aracını Geri Çağırıyor

Son günlerde, elektrikli otomobil sektörünün öncülerinden biri olan Tesla'nın başı bazı modelleriyle dertte. Şirket, bugün aldığı karar ile Şubat 2016 ile Ekim 2016 arasında üretilen Model S ve Model X araçlarını geri çağırıyor.

ÜRETİM HATASINDAN ŞÜPHELENİLİYOR

Tesla, bu dönemde üretilen araçlarda bir üretim hatasından şüphelendikleri için bu kararı aldığını açıkladı. Şirket, bazı araçlarda park freni aktif hale getirildiğinde dişlilerde yaşanan bir arıza sonucu frenin kapatılamadığını belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMİ İÇİN

Ayrıca Tesla, bu araçları sadece bir güvenlik önlemi olarak çağırdıklarını, yalnızca az sayıda aracın bu arızayı göstereceğini ve arıza görülse bile sürücü veya yolcu için herhangi bir güvenlik riski oluşturmayacağını belirtti.

Park frenindeki arıza birçok araçta farklı şekillerde ortaya çıktı. Sürücülerin kimi park freninin arızalı olduğuna dair uyarı alırken, kimi sürücüler araçlarının park frenlerinin kapatılmadığını fark etti. Gelen şikayetleri inceleyen Tesla, problemin kaynağının yaklaşık 10 ay boyunca üretilen tüm araçlarda kullanılan Brembo markalı frenler olduğunu tespit etti.

Bu yüzden 10 aylık süre boyunca üretilen 53 bin aracın tamamı geri çağrılıyor. Ancak Tesla bu araçların yüzde beşinden daha azının park freninde problem olduğunu düşünüyor.



2016'DA ÜRETTİĞİ ARAÇLARIN YARISINDAN FAZLASINI ETKİLEYECEK

Yine de üretilen tüm araçları geri çağırmak, ilerde gerçekleşebilecek herhangi bir problemi önlemek için en doğru yol gibi görünüyor. Sonuç olarak, Tesla'nın bu hamlesi, 2016 yılında ürettiği araçların yarısından fazlasını etkileyecek.

shiftdelete.net'in haberine göre geri çağrılan araçların 45 dakikadan daha kısa sürede tüm frenleri yenileri ile değiştirilecek. İşlemlere yakında başlayacak olan Tesla, 53 bin aracın tamamının frenlerini Ekim ayına kadar yenilemeyi planlıyor.