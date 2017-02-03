TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ötv ve Kdv İndiriminden Dolayı Bu Sektörlere Olan Talep İse Hızla...

TESK Genel Başkanı Palandöken, "ÖTV ve KDV indiriminden dolayı bu sektörlere olan talep ise hızla artacak" dedi.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, beyaz eşya, konut ve mobilyadaki vergi indirimlerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Palandöken söz konusu indirimlerin bu sektörlerde ciddi bir canlanma sağlayacağını belirterek, "Tüm kesimleri ve tüm sektörleri kapsayacak indirimler de olmalı" şeklinde konuştu.



"ÖTV ve KDV indiriminden dolayı bu sektörlere olan talep ise hızla artacak"



Konut inşaatlarında yapılan KDV indiriminin 1 Ocak 2017 tarihinden sonra ruhsat alan inşaatlar için geçerli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bu indirimin etkisi 2018 yılından itibaren kendini gösterecek. İndirim sadece konuttaki KDV ile sınırlı değil. Noter harçları ve damga vergisi kaldırıldı. Öte yandan beyaz eşya ve mobilyadaki ÖTV ve KDV indiriminden dolayı bu sektörlere olan talep ise hızla artacak. Bu canlılığın ekonomideki kalıcı etkisi zamanla görülecek. Yapılan bu indirim çok yerinde ve doğru alınmış bir karardır" sözlerine yer verdi.



"Halkımız konut ve barınma giderlerinden sonra en fazla harcamayı ulaşım sektörüne yapıyor"



Palandöken, ekonomide kısa sürede hızlı canlanmanın sağlanması ve enflasyonun yeniden düşüş trendine dönmesi için akaryakıt üzerindeki vergilerin indirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Halkımız konut ve barınma giderlerinden sonra en fazla harcamayı ulaşım sektörüne yapıyor. Benzin ve motorinden alınan vergilerde bir indirim olması halinde ulaşım ve nakliye giderleri azalacak. Bunun enflasyon üzerindeki etkisi çok hızlı bir şekilde görülecek. Aynı zamanda vatandaşların en büyük gider kalemi azalınca diğer mal ve hizmetlere olan talepleri de artmış olacak" dedi. - ANKARA