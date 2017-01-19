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Terzioğlu, Dünya Liderlerine Konuştu
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Terzioğlu, Dünya Liderlerine Konuştu
19 Ocak 2017 Perşembe 00:42
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Davos'ta dünya liderlerine konuştu.
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Davos'ta dünya liderlerine konuştu.
Kaynak:
Dunya.com
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