Terörü Kınadılar





ADANA'da milletvekilleri, meslek odaları ve sendika temsilcileri, İstanbul'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.



Eğitim-Sen Adana Şube binasında düzenlenen basın açıklamasına, CHP Adana Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ile İbrahim Özdiş, KESK, DİSK, TMMOB'a bağlı bazı odaların yöneticileri katıldı. KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ahmet Karagöz, 2016'nın Türkiye için acı ve gözyaşı içinde geçtiğini söyledi. Karagöz, "Tüm Türkiye'nin 2017 yılı için iyi dilek ve temennilerde bulunduğu yeni yılın ilk saatlerinde ülke barışına ve huzuruna sıkılan kurşunlar, yine yüreklerimizi dağlamış, ocaklarımıza ateş düşürmüştür. 'Yurtta barış, dünyada barış' şiarıyla toplumsal gerilimleri, kutuplaştırmaları ve ötekileştirmeleri önleyecek barışçıl mesajlarla ülkemizin normalleşmeye ihtiyaç duyduğu bir süreci yaşıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü - Adana