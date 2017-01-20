Terörü Destekleyen Şirketlere Kredi Yok

Hükümet, 50 bin liralık faizsiz kredi için firmaları detaylı incelemeye aldı. KOSGEB'e başvuruda bulunan 245 bin KOBİ, adli ve idari makamlardan gelen istihbarat ve güvenlik raporları doğrultusunda kredi kullanabilecek. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre FETÖ ya da PKK terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen işletmeler herhangi bir şekilde yeni yılda kullandırılacak söz konusu kredilerden istifade edemeyecek.

MASAK DA DEVREDE

Krediler konusunda MASAK, valilik, savcılık ve emniyetten gelen tüm ihbarlar KOSGEB müdürlükleri tarafından dikkate alınıyor. Tüm şehirlerde KOSGEB müdürlükleri aracılığıyla bilgi havuzu oluşturuluyor. Yetkililer, istihbarat birimleri veya yerel makamlardan gelen belge olmaması durumunda kredi taleplerine hızlı bir şekilde cevap verdiklerini kaydetti.

5 MİLYARLIK FİNANSMAN DESTEĞİ

15 bin KOBİ 'ye kullandırılması planlanan ilk yılı ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liralık faizsiz kredi için 245 bin işletme başvuru yapmıştı. KOSGEB, KOBİ 'ler için 150 milyon liralık kaynak ayırmıştı. KOSGEB 2017 planlamasını da yaptı. Kurum, mevcut 1.1 milyar liralık bütçesi ile 10 ayrı program ile binlerce işletmeye milyarlarca liralık kredi desteği sağlamış olacak. Hesaplamalara göre 1.1 milyar liralık kaynağın kaldıraç etkisi ile birlikte KOBİ 'lere yeni yılda 5 milyar liraya kadar finansman desteği sağlanabileceği hesaplanıyor.

Hükümet, 50 bin liralık faizsiz kredi için firmaları detaylı incelemeye aldı. KOSGEB'e başvuruda bulunan 245 bin KOBİ, adli ve idari makamlardan gelen istihbarat ve güvenlik raporları doğrultusunda kredi kullanabilecek. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre FETÖ ya da PKK terör örgütüyle bağlantısı tespit edilen işletmeler herhangi bir şekilde yeni yılda kullandırılacak söz konusu kredilerden istifade edemeyecek.

MASAK DA DEVREDE

Krediler konusunda MASAK, valilik, savcılık ve emniyetten gelen tüm ihbarlar KOSGEB müdürlükleri tarafından dikkate alınıyor. Tüm şehirlerde KOSGEB müdürlükleri aracılığıyla bilgi havuzu oluşturuluyor. Yetkililer, istihbarat birimleri veya yerel makamlardan gelen belge olmaması durumunda kredi taleplerine hızlı bir şekilde cevap verdiklerini kaydetti.

5 MİLYARLIK FİNANSMAN DESTEĞİ

15 bin KOBİ 'ye kullandırılması planlanan ilk yılı ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liralık faizsiz kredi için 245 bin işletme başvuru yapmıştı. KOSGEB, KOBİ 'ler için 150 milyon liralık kaynak ayırmıştı. KOSGEB 2017 planlamasını da yaptı. Kurum, mevcut 1.1 milyar liralık bütçesi ile 10 ayrı program ile binlerce işletmeye milyarlarca liralık kredi desteği sağlamış olacak. Hesaplamalara göre 1.1 milyar liralık kaynağın kaldıraç etkisi ile birlikte KOBİ 'lere yeni yılda 5 milyar liraya kadar finansman desteği sağlanabileceği hesaplanıyor.