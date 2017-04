Terörle Mücadele Operasyonları

Genelkurmay Başkanlığınca, Hakkari, Şırnak, Siirt, Diyarbakır, Batman, Bitlis ve Muş'taki operasyonlarda, aralarında turuncu listede aranan PKK'nın sözde Güroymak sorumlusu, sözde GAP sorumlu yardımcısı, sözde Savur sorumlusu ve gri listede aranan 2 örgüt mensubunun da bulunduğu 29 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla; yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı azimli ve kararlı mücadelesini sürdürürken, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek sağlamak için faaliyetlerini sürdürüyor.



Terörle mücadele kapsamında; 7-13 Nisan'da bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan Hakkari, Şırnak, Tunceli, Diyarbakır, Batman, Kars'ı teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildi.



Bu kapsamda, Şırnak'ın Beytüşşebap-Akçay, Hakkari'nin Yüksekova, Siirt'in Eruh, Diyarbakır'ın Lice, Batman'ın Gercüş-Sason, Bitlis'in Hizan ve Muş'un Malazgirt bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Bölücü terör örgütüne ağır kayıpların verdirildiği operasyonlarda, aralarında turuncu listede aranan bölücü terör örgütünün sözde Güroymak sorumlusu, sözde GAP sorumlu yardımcısı, sözde Savur sorumlusu ve gri listede aranan 2 örgüt mensubu olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda, 63 el yapımı patlayıcı imha edildi. Dokuz roketatar, 54 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 21 tabanca veya makineli tabanca, bir kilo 740 gram amonyum nitrat, çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi. Teröristler tarafından kullanılan 44 sığınak, barınak ve mağara bulunarak kullanılamaz duruma getirildi.



Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde ise 3 kilo 213 gram toz esrar, 975 gram kubar esrar ve 41 bin 52 paket kaçak sigara ele geçirildi. Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 bin 857 kişi de yakalandı. Operasyonlarda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.



Geçen yıl teröristle mücadelede kazandığı tempoyu 2017'de de muhafaza ederek bölücü terör örgütü üzerindeki baskıyı sürdüren TSK'nın vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etmek için en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlı mücadelesine devam edeceği bildirildi.



Azaz-Cerablus hattı kontrol altına alındı



Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında ise TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde, Azaz-Cerablus arasındaki 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.



Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama ve temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam ediliyor. Bu kapsamda TSK'nın, devletin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla milli birlik ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PKK/PYD/YPG, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini kesintisiz sürdüreceği vurgulandı.