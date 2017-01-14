Terörle Mücadele Operasyonları

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlerce karargah, silah mevzisi ve barınma alanı olarak kullanılan sığınak, mağara ve binaların imha edildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dün yaşanan "önemli yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, Bitlis merkezde devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir sığınak hava harekatıyla imha edildi.



Mardin'in Nusaybin ilçesinde süren operasyonda ise 3 sığınakta 250 metre infilaklı fitil, 8 ateşleme kapsülü, 100 metre ateşleme kablosu, 20 litre mazot, el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış 8'li büyük boy 2 pil bloğu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 3 av tüfeği, 14 tüp, yaklaşık 100 kilogram un ve 2 demir murcun ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.



Şırnak merkezde düzenlenen operasyonda 20 elektrikli ısıtıcı, yaşam malzemeleri, 4 takım terörist kıyafeti, terör örgütünü simgeleyen renklerde çiçek figürlü 13 taç ve bir puşi ele geçirildi, kişi gözaltına alındı.



Bin 280 fişek yakalandı



Mardin'in Kızıltepe ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan adli aramada, bir M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, bir tabanca, bu silahlara ait bin 280 fişek ve 30 şarjör, 5 hücum yeleği ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi yakalandı.



Bingöl'ün Genç ilçesinde ele geçirilen 133 kilogram esrar ve bir miktar Hint kenevirine el konuldu.



Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca karargah, silah mevzisi ve barınma alanı olarak kullanıldığı tespit edilen yer altı sığınağı, mağara ve binalar imha edildi.



Yasa dışı sınır geçişleri



Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince gün içinde Suriye'den Türkiye'ye 617, ülkeden de Suriye'ye 2 kişi yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.



Güvenlik güçleri, İran'dan ülkeye 2, Türkiye'den de Yunanistan'a 10 kişiyi yasa dışı yolla geçiş teşebbüsünde bulunurken gözaltına aldı.