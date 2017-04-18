Teröristlerin Üzerinden Çıkan Silahla Cinayet İşlenmiş

Van'ın Edremit ilçesinde ölü ele geçirilen teröristlerin üzerinden çıkan silahın, M.M.D. isimli şahsın öldürülmesi olayında kullanıldığı tespit edildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi kapsamında, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "18 Ocak 2017 günü saat 00.30 sıralarında ilimiz Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesinde bulunan bir ikamete görevlilerimiz tarafından düzenlenen operasyon sırasında çıkan silahlı çatışmada; S.Ç. ve S.T. isimli bölücü terör örgütü mensupları etkisiz hale getirilmiştir. Olay yerinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları üzerinde ve ikamette yapılan aramada 1 adet glock marka tabanca ele geçirilmiştir. Ele geçirilen glock marka tabanca incelenmek üzere kriminal laboratuara gönderilmiştir. Kriminal laboratuvar tarafından düzenlenen raporda, tabancada elde edilen mukayese kovanlarla 29 Ağustos 2016 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesinde M.M.D. isimli şahsın ölümünde ele geçen kovanların aynı tabancayla atıldığı, 18 Ocak 2017 günü etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının üzerinde çıkan tabancanın M.M.D. isimli şahsın öldürülmesi olayında kullanılan tabanca olduğu tespit edilmiştir" denildi. - VAN