Terör Saldırılarında ABD Silahları

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, sınır hattından Türkiye içine gönderdiği silah ve mühimmat ile PKK terörünü besliyor. Antitank roketinden piyade tüfeğine kadar çeşitli çap ve modelde silahlarla patlayıcılar, Irak'ın kuzeyindeki Sincar ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgelerinden gönderilerek yurt içindeki terör saldırılarında kullanılıyor. Silah ve patlayıcıların önemli bir bölümü, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye gönderdiği mühimmattan oluşuyor.



Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin, başta ABD olmak üzere bazı ülkeler tarafından yapılan yardımlarla küçük bir ordunun envanterine sahip olduğu belirtiliyor.



YPG'nin söz konusu silah ve mühimmatı, ABD'nin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye yönelik yaptığı yardımlar kapsamında aldığı ifade ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı, Ekim 2015'te PYD'ye yaklaşık 50 ton mühimmat gönderildiğini kabul etmişti. Suriye yerel kaynakları da 2 Aralık 2015'te Rusya'ya ait askeri kargo uçağının, Halep'in kuzeyinde PYD'nin kontrolündeki Şeyh Maksud bölgesine 5 ton mühimmat bıraktığını uluslararası basına rapor etmişti.



Edinilen bilgiye göre, söz konusu mühimmattan bir bölümü sınır hattından Türkiye'deki teröristlere gönderilerek terör örgütü PKK desteklendi.



Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada "terör yuvası" haline gelen Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok bölgelerinden Türkiye'ye gönderilen silah ve mühimmatın teröristlerce, güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda kullanıldığı vurgulandı.



Söz konusu terör eylemleri arasında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne nisan ayı başında yapılan saldırının da yer aldığı belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, Sincar ve Karaçok bölgelerinden sızdırılan mühimmatın Diyarbakır'da tünel kazılarak toplu yıkım ve ölümleri amaçlayan bir terör eyleminde kullanıldığı ifade edildi.



Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırının ardından Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada da emniyetin ek birimlerinin bulunduğu alana bitişik vaziyette bulunan apartmanın bodrum katından, Bakım Onarım Şube Müdürlüğüne bağlı tamir atölyesine doğru yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel kazıldığı ve yapılan kriminal inceleme sonucu, amonyum nitrat, TNT ve mazot ile hazırlanan yaklaşık 1 ton olduğu düşünülen patlayıcı yerleştirildiği belirtilmişti.



Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirdikleri teröristlerde veya arama yaptıkları sığınaklarda sıklıkla ABD menşeli silahlarla karşılaşıyor.



ABD yapımı M-16 piyade tüfekleri Bingöl, Mardin ve Şırnak kırsalına yapılan operasyonlarda güvenlik güçlerinin ele geçirdiği silahlar olarak dikkat çekti. Güvenlik güçlerinin mart sonunda Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalındaki operasyonlarında ise bir terörist, M136 AT4 LAW portatif tanksavar silahı ile ölü ele geçirilmişti.